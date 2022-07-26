Hulusi Akar’dan Ukrayna ile kritik temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile savaşan Ukrayna’nın Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamada, ”Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından; tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamadan duyulan memnuniyet ifade edilerek, ilk geminin en kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğu, sevkiyat kapsamında Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığı, yapmaya devam edeceği, Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği vurgulandı” denildi.