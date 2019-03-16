Hulusi Akar’dan yeni askerlik açıklaması

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminin hem TSK’nın ihtiyaçlarını karşılaması hem de gençlerin eğitimine katkıda bulunacağını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Yeni askerlik sistemi bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve meslek ihtiyaçlarına cevap verecektir” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yeni askerlik sistemi şeması paylaşılarak, Bakan Hulusi Akar’ın açıklamasına yer verildi.

Bakan Akar mesajında, “Yeni askerlik sistemi bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve meslek ihtiyaçlarına cevap verecektir” dedi.

TRT