Hulusi Akar’dan Yunan parlamentere sert cevap

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunan parlamentere sert bir cevap geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye hakkında skandal sözlere imza atan Yunan parlamentere sert bir cevap geldi.

Akar, “Terör örgütü PKK ve FETÖ’ye Lavrion Kampı’nda yer verirseniz müttefiklik olmaz. “dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan parlamenterlere tepki gösterdi.

Hulusi Akar’ın açıklamalarından satır başları;

Terör örgütü PKK ve FETÖ’ye Lavrion Kampı’nda yer verirseniz müttefiklik olmaz.

Yunan uçakları 27 Nisan’da Dalaman, Datça ve Didim’de hava sahamızı ihlal etti, karşılığını verdik.

Türkiye’ye işgalci derseniz kavga etmek istiyorsunuzdur. Biz her zaman uuslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluktan yama olduğumuzu ifade ettik.