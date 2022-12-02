Hulusi Akar’dan Yunanistan’a: Aklınızı başınıza toplayın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’la Ege’de yaşanan krize değindi ve Atina yönetimini uyardı.

terörle mücadele konusunda da konuşan Akar, Pençe-Kilit Harekatı’nda 491 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Akar’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Halkımızı, sınırlarımızı korumak için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Bizim tek hedefimiz teröristler. Orada hiçbir teröristin hareketine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Terör koridoru oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bütün komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Pençe Kilit’te 491 terörist öldürüldü. DEAŞ’la mücadeleden bahsediyorsunuz, binlerce km’den geliyorsunuz. Onlarla ilişkilerinizi kesin diyoruz muhataplarımız. DEAŞ’la mücadele eden tek ordu TSK’dır.

Rusya, ABD ve diğer ülkelerin verdikleri sözler var. Bunlara uymalarını hatırlatıyoruz. Ne zaman, nerede, ne yapmak gerekiyorsa neyi gerektiyorsa TSK bugüne kadar gerekeni yaptı. Diyoruz ki; Desteğinizi kesin, bunlarla bir yere varamazsınız. Sizinle işbirliği yapabilecek Türkiye’dir.

YUNANİSTAN’A MESAJ

Diyoruz ki; “Bu problemleri diyalog yoluyla çözelim. Başkalarını ortak etmeyin. Problemlerimizi çözebiliriz” diyoruz. Gerginliği artırıcı eylemlerinden vazgeçmelerini söylüyoruz. “Gerilimi artırmayın” diyoruz. Bu konuda ne kadar sabırlı olduğumuzu söylüyoruz. Yanlış anlamayın. Bu Yunanistan’a çağrımız. Bu bir zaafiyet değil. Aklınızı başınıza toplayın. Kendinizi havalarda görmeyin, ayaklarınız yere bassın. 3. tarafların söylemleriyle kendinize havada görmeyin.