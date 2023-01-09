Hulusi Akar’dan Yunanistan’a: Tarihten ders alın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Ege'de yaşanan ilişkin konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Ege’de yaşanan gerilime değindi ve Ankara’nın tahriklere kapılmayacağını duyurdu.

Yunanistan’ın yanlış hesap yapmamasını söyleyen Akar, ”Tahriklere kapılmadan, hiçbir oldubittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Ege’de yaşanan gerilime dair açıklamalarda bulundu.

”TARİHTEN DERS ALIN”

”Yunanistan’ın tahriklerine kapılmadan, hiçbir oldubittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz” diyen Akar, şöyle devam etti:

”Bu konuda azimli ve kararlıyız. Yunanistan’a diyoruz ki yanlış hesap yapmayın, yanlış yollara girmeyin ve tarihten ders alın. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın.”

YUNANİSTAN’A ”12 MİL” UYARISI

Bakan Akar, Yunanistan’ın Girit’te 6 mil olan kara sularını 12 mile çıkarmaya hazırlandığı iddiası konusunda ise ”6 milden fazlasını kabul etmeyiz” dedi.