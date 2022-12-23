Hulusi Akar’dan Yunanistan’a tepki

Milli Savunma Bakanı Akar, 9’uncu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile ortak basın toplantısı düzenledi. NATO görevinden Türk uçaklarına radar kilidi atan Yunanistan’a tepki gösteren Bakan Akar, “Bu düşmanca tavır, NATO’nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir.” dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, 9’uncu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Akar’ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar:

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasındaki iş birliğinin tüm ülkelere örnek olacağına inanıyorum. Türkiye, Kafkasya’da olduğu gibi Karadeniz’de de barış için yapıcı bir politika izlemekte. Türkiye’nin bu katkılarının herkes tarafından görülmesi lazım. Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecek.

YUNANİSTAN’A RADAR KİLİDİ TEPKİSİ

Ege’de Türkiye gerçekten barış için böylesine gayret gösterirken, Yunanistan yayılmacı ve saldırgan politikalarına devam etmekte. Yunanistan tarafından planlı NATO tatbikatı sırasında görev yapan uçaklarımıza radar kilidi atılmıştır ve gerekli yanıt verilmiştir. Bu düşmanca tavır, NATO’nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir.

“SINIRIMIZDAKİ TERÖRİSTLERE MÜSAMAHA GÖSTEREMEYİZ”

F-16 meselesinde ABD’den somut adımlar bekliyoruz. Terörle mücadelemiz de devam ediyor. Tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz azimle devam etmekte. Teröristler çaresizce yer altına yönlendirilmekte masum insanlar hedef gösterilmekte. Hiç kimse sınırlarımızın yanında olan teröristlere müsamaha göstermemizi beklemesin.