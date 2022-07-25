Hülya Avşar: Sorun bakalım Bill Gates’e beni tanıyor mu?

Muğla’nın Bodrum ilçesinde görüntülenen ünlü şarkıcı Hülya Avşar, esprili yanıtlarıyla gazetecileri güldürdü.

Şarkıcı Hülya Avşar, önceki gün Bodrum’da görüntülendi. Yalıkavak Marina’da objektiflere yansıyan Avşar, gazetecilerle sohbet etti.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar geçtiğimiz gün konser için geldiği Bodrum Yalıkavak Marina’da köpeği ‘Güllü’ ile görüntülendi. Habertürk’ün haberine göre; bir restoranda yemek yiyen Avşar, muhabirlerin röportaj isteğine esprili yanıt verdi.

“BILL GATES’E SORUN…”

Avşar, “Bugün ben sizinle röportaj yapacağım. Anlatın bakalım nasıl geçiyor Bodrum. Kimler gelip gidiyor?” diyerek gazetecilere takıldı. Muhabirlerin, “Bill Gates’in teknesi burada” demesi üzerine Avşar, “Sorun bakalım Bill Gates’e beni tanıyor mu!” diyerek güldürdü.

Arabasına ulaşmakta zorlanan Hülya Avşar ile fotoğraf çektirmek için adeta herkes sıraya girdi.

Ünlü sanatçı, kimsenin fotoğraf isteğini geri çevirmedi.