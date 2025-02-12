Hülya Koçyiğit’in Londra’da Geçirdiği Tehlikeli Kaza

HÜLYA KOÇYİĞİT’İN TALİHSİZ KAZASI

Türk sinemasının önemli temsilcilerinden Hülya Koçyiğit, birkaç ay önce Londra’da talihsiz bir kaza geçirdi. Bir alışveriş merkezinde dolaşırken ayağının ters dönmesi sonucu dengesini kaybeden Koçyiğit, sırt üstü düşerek başını sert bir şekilde yere çarptı. Şiddetli düşmenin ardından ne olduğunu anlamakta zorlanan Koçyiğit, öncelikle bilincini kontrol etti. O esnada çevrede bulunanlar hemen yardıma koştu ancak ünlü oyuncu yerinden kalkamadı. Olay yerine gelen ambulansın gelmesi ise tam iki saat sürdü.

AMBULANS BEKLEYİŞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Olay sonrası geçirdiği süreci aktaran Koçyiğit, sağlık hizmetlerindeki gecikmeyi vurgulayarak, “Türkiye’deki sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu bir kez daha gördüm. Yerde tam 2 saat ambulansın gelmesini bekledim. Türkiye’de olsa 5 dakikada en yakındaki ambulans gelir ve yaralıyı hastaneye götürürdü. Ancak orada uzun süre müdahale edilmesini bekledim. Sağ olsun çevremdekiler yardımcı oldu ama ailem yanımda olmadığı için çok zor bir süreçti” şeklinde konuştu.

BEYİN KANAMASI ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Kafasında büyük bir şişlik oluşan Hülya Koçyiğit, hastaneye ulaştığında beyin kanaması şüphesi ile tetkiklerden geçirildi. Yapılan testler sonucunda hayati bir risk taşımadığı ve durumda sorun olmadığı anlaşılan usta oyuncu, evinde bir ay boyunca dinlenerek iyileşmeye çalıştı. Bu süreçte yaşadıklarını sadece eşi Selim Soydan ile paylaşan Koçyiğit, çocukları ve torunlarının üzülmemesi için durumu sakladı. Zorlu bir sürecin ardından birkaç kez kontrole giden Koçyiğit’in sağlık durumu iyiye gitmekte.