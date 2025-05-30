Hun Manet, ABD Tarifeleri Hakkında Konuştu

GÜNEYDOĞU ASYA’DA TİCARET SORUNLARI

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ABD’nin uyguladığı “karşılıklı tarifelerin” özellikle kendi ülkesini olumsuz etkilediğine dikkati çekiyor. Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen “Asya’nın Geleceği” konferansında konuşan Hun Manet, ABD’nin tarifelerinin yüzde 49 oranla en fazla Kamboçya’ya karşı uygulandığını hatırlatarak, bu durumun yarattığı olumsuz sonuçları vurguladı.

Hun Manet, “ticaret savaşını” kınadığını ifade ederek, ülkesinin bu duruma karşı “endüstriyel ayarlama” yapmasının önemine değindi. “Belirgin endişeler” yaşadıklarını belirten başbakan, yerli üretimin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. “En çok acıyı, pazarlık gücünden yoksun ülkeler çekiyor, ancak bir krizin içinde her zaman bir fırsat vardır.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNE VURGU

Güvene dayalı uluslararası işbirliğinin önemini de vurgulayan Hun Manet, “Kamboçya, daha fazla içeriğin burada üretildiğinden emin olmalı ve Kamboçyalı sanayiciler üretici olmaya çalışmalı.” dedi. Başbakan Hun Manet’in Japonya ziyaretinde, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile yapılan görüşmede, Phnom Penh ve Tokyo yönetimleri arasında güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde mutabakata varıldığı bildirildi.