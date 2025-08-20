Hünnap, Malatya’da alternatif meyve olarak

HÜNNAP VERİMİ ARTIRDI

Malatya’da kayısı gibi birçok meyve üretimini olumsuz etkileyen zirai dona karşı alternatif bir seçenek olarak yetiştirilen hünnap, yüksek verim sağlamaya başladı. Fidan üreticisi ve çiftçi Mustafa Turhan, Yeşilyurt bölgesinde, zorlu iklim şartlarına rağmen altı yıl önce deneme amacıyla diktiği hünnap ağaçlarından oldukça başarılı sonuçlar aldığını ifade etti. Yaklaşık 5-6 yıl önce başlattığı hünnap denemelerinin başarıyla sonuçlandığını belirten Turhan, Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi’nde diktiği hünnap ağacının 20-25 kilo arasında ürün verdiğini aktardı.

HÜNNAP HASADI ZAMANI

Turhan, hünnap hasadının Eylül ayının ikinci haftasında gerçekleştirileceğini belirtti ve “Meyve olgunlaştıkça kalitesi daha da artıyor. Malatya’da hünnap, kayısıya alternatif olarak ekonomik değer sağlayacak” dedi. Akdeniz bölgesine özgü bir meyve olan hünnapın, Malatya iklimine uygun bir şekilde yetiştiğini vurgulayan Turhan, toptan kilogram fiyatının 150-200 TL arasında değiştiğini, marketlerde ise fiyatının 300-400 TL’ye kadar çıktığını kaydetti.

Yoğun Üretim İmkanı

Turhan, kayısıda dekara 10 adet fidan dikilirken, hünnapta bu sayının 85’e kadar çıkabildiğini belirtti. Bu sayede daha yoğun bir üretim gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Soğuğa dayanıklı, hastalıklardan uzak ve ekonomik getirisi yüksek bir ürün olan hünnapın, Malatya’da alternatif bir ürüne dönüşebileceğini vurgulayan Turhan, vatandaşlara boş arazilerine deneme amaçlı birkaç hünnap fidanı dikmelerini ve gelişimini gözlemlemelerini tavsiye etti.

ÖNERİLERİ VE TECRÜBESİ

Yaklaşık 30 yıldır fidancılık yaparak çeşitli ürünler yetiştiren Turhan, “Malatya’da hünnap çok güzel yetişiyor, meyvesi kaliteli ve sağlıklı. Vatandaşlarımızın mutlaka bu ürünü denemesini şiddetle tavsiye ediyorum” diye konuştu.