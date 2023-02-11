Huqqa ve Huqqabaz deprem bölgesinde seferber oldu

Türkiye'nin en büyük restoran markalarından ikisi Huqqa ve Huqqabaz, deprem bölgesinde.

Atasay Holding’in bünyesindeki Huqqa ve Huqqabaz, deprem bölgesindeki depremzede vatandaşlar için seferber oldu.

Merkezüssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki depremin etkilediği bölgelerde kurulan mobil mutfaklarla ve gönüllü personellerle ücretsiz yemek servisine başlayan Huqqa ve Huqqabaz’ın önümüzdeki günlerde de zaman kaybetmeden 900 çadırlık bir çadırkent oluşturması bekleniyor.

Hergün yaklaşık yaklaşık 18 bin kişiye ücretsiz yemek servisi yapan ünlü restoran zincirinin, prefabrik kent için de çalışmalara başladığı öğrenildi. Kurulacak prefabrik evlerde de yaklaşık 30 bin kişinin barınma imkanına sahip olması bekleniyor.