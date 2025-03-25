Hurda Hırsızlığıyla Suçlanan Kişi Yakalandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Samsun’da bir işyerinin önünden 2 bin 500 lira değerinde hurda kabloları çaldığı iddia edilen birey, polisin yürüttüğü takip sonucunda yakalandı.

HIRSIZLIK OLAYI

Alınan bilgilere göre, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi’nde, önceki gece bir hırdavatçı dükkanının önünden 2 bin 500 lira değerinde hurda kablolar çalındı.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptıkları takip ve çalışma neticesinde S. G. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİ İŞLEM

Polisteki sorgusu tamamlanan S.G., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.