Haberler

Hurda Hırsızlığıyla Suçlanan Kişi Yakalandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Samsun’da bir işyerinin önünden 2 bin 500 lira değerinde hurda kabloları çaldığı iddia edilen birey, polisin yürüttüğü takip sonucunda yakalandı.

HIRSIZLIK OLAYI

Alınan bilgilere göre, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi’nde, önceki gece bir hırdavatçı dükkanının önünden 2 bin 500 lira değerinde hurda kablolar çalındı.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptıkları takip ve çalışma neticesinde S. G. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİ İŞLEM

Polisteki sorgusu tamamlanan S.G., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Tuşba’da Otomobil Kazasında Sürücü Yaralandı

Tuşba'da bir otomobil kaldırıma çarparak kaza yaptı, sürücü yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Haberler

Trafikte Çıplak Sürücü Çekiçle Saldırdı

İstanbul'da bir tır şoförü ile ticari araç sürücüsü arasında yaşanan tartışma, sürücünün çekiçle tırın camlarını kırmasına neden oldu. Tır şoförü, aracını sıkıştırarak olay yerinden kaçtı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.