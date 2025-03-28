Hurda Yüklü Kamyonet Devrildi, Trafik Durdu

KAZANIN YERİ VE SEBEPLERİ

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir hurda yüklü kamyonet devrildi ve bu durum trafiği durma noktasına getirdi. Kaza, D-100 kara yolunun Körfez mevkiinde, İstanbul istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, hareket halindeki kamyonet, plakası ve sürücüsü belirsiz bir şekilde yan yatarak devrildi.

OLAY YERİNE EKİPLERİN GELİŞİ

Kaza sonucu, trafik uzun süre boyunca durdu. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye sağlık ekipleri, polis ve çekici sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, güvenlik önlemlerini alırken, sürücünün durumu hakkında herhangi bir bilgi edinilemedi.

TRAFFİK DÜZENİNİN İYİLEŞMESİ

Aracın yoldan kaldırılmasıyla beraber trafik yeniden normale döndü. Kazanın sebepleriyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.