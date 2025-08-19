Haberler

Hurdacı, Araç Yaktı, ÖTV Çıkmadı

ÖTV İNDİRİMİ BEKLEYEN ŞAHIS HURDA ARAÇLARINI YAKTI

Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mersin’de ikamet eden şahsın hurdacılık yaptığı ve üzerinde kayıtlı 12 hurda aracın bulunduğu belirtildi. Açıklamada, “Şahsın hurda araç teşvikiyle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir” ifadesine yer verildi.

SUÇ KAYDI VE GEÇMİŞİ

Yapılan incelemelerde, şahsın aralarında hırsızlık, motorlu taşıt hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tehdit ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma gibi 16 farklı suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, psikiyatri tedavisi gördüğü de ortaya çıkan bilgiler arasında yer aldı.

ÖNCEKİ OLAYLAR

11 Mayıs 2018 tarihinde Mersin Adliyesi önünde “10 yıl cezaevinde yattım” diyerek araç yakan şahsın, benzer eylemleri gelecekte tekrarladığı gözlemleniyor. Olayla ilgili geniş kapsamlı tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Devlet Memurları Konfederasyonu Eylem Düzenledi. Kamu İşveren Heyeti Zam Teklifi Yetersiz. Genel Başkan Kaya, Teklifi Reddetti. Kamu Çalışanlarının Emeği Yok Sayıldı....

Devlet Memurları Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecindeki düşük zam teklifine karşı eylem gerçekleştirdi. Genel Başkan Osman Kaya, teklifi yetersiz buldu.
Modern Kadın, Pınar’ın Aile Yaşamı

Dijital platformlarda ilgi gören Modern Kadın dizisi, dikkat çekici konusuyla ve etkileyici oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkıyor. Detaylar merak ediliyor.

