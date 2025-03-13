Hurdalık Yangınında Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

HURDALIK ALANDA YANGIN

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir hurdalık alanda yangın çıktığında gökyüzü karanlığa büründü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, depo içerisinde mahsur kalan bir köpek ise başarılı bir şekilde kurtarıldı. Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 566. Sokak’taki hurda deposunun açık alanında, henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangın, açık alandan hurdalık alana sıçradı ve hızla genişleyerek siyah dumanların gökyüzünü kaplamasına yol açtı.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın ihbarının ardından, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için hemen harekete geçti. Depoda mahsur kalan köpeği fark eden ekipler, hayvanı kurtarmak üzere zamanla mücadele etti. Ekiplerin hızlı ve dikkatli müdahalesi sayesinde köpek sağ salim kurtarıldı ve yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili olarak polis inceleme çalışmalarına başladı.