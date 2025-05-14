HÜRJET İçin Tusaş Ve Airbus Anlaştı

TUSAŞ VE AIRBUS İŞ BİRLİĞİ HÜRJET İÇİN GÜÇLENİYOR

Tusaş ve Airbus, HÜRJET projesine yönelik önemli bir mutabakat zaptı imzaladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile İspanyol sanayi şirketleri, İspanyol Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin görevdeki F-5M eğitim uçaklarını yenilemeyi hedefleyen “Gelişmiş Jet Eğitim Uçağı, Entegre Eğitim Sistemi-Muharip (ITS-C)” programı çerçevesinde iş birliği olanaklarını araştırmak ve geliştirmek için bir araya geldi. Bu mutabakat, İspanya’nın Madrid kentinde gerçekleşen FEINDEF fuarında imzalandı.

İŞ BİRLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Bu iş birliği, Airbus’ın tasarım, üretim, hizmet desteği ve eğitim konusundaki deneyimini Tusaş’ın gelişmiş kabiliyetlere sahip olan iki kişilik süpersonik jet eğitim uçağı HÜRJET’in yenilikçi tasarımı ile buluşturacak. Daha önce de TUSAŞ ve Airbus arasında sanayi iş birliği için bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Türk mühendisliğinin gururu HÜRJET, artık uluslararası sahnede daha da iddialı. İspanya ile imzalanan bu mutabakat, yalnızca bir iş birliği değil; aynı zamanda bilgi, kabiliyet ve vizyon ihracatıdır. Bu adım, Avrupa ile savunma sanayiinde kurduğumuz stratejik iş birliklerinin somut bir yansımasıdır. Gökyüzünde yükselen bu milli hamle, dost coğrafyalara güç, ülkemize ise itibar kazandıracaktır. Emeği geçen tüm ekipleri yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.