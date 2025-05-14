HÜRJET, NATO Kapısını Açacak Anlaşma Sağladı

HÜRJET ANLAŞMASI İSPANYA’DA İMZALANDI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET hakkında, NATO ile diğer dünya ülkelerine kapı aralayacak bir anlaşma İspanya’da imzalandı. Madrid’de düzenlenen basın toplantısında konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, “Bu anlaşma HÜRJET projesinde atmayı planladığımız adımlardan önemli bir kilometre taşını oluşturuyor” diye belirtti. Anlaşma ile birlikte endüstriyel iş birliği süreçlerinin şekillendirileceğini ve HÜRJET’in İspanya’ya özel üretilen konfigürasyonundaki ürünleri ile ilgili iş birliklerini netleştirdiklerini aktardı. Demiroğlu, “Onlarla çalışmaya başlayacağımız sürecin ilk adımını atıyoruz.” dedi.

HÜRJET İLE SÜREÇLER HIZLANIYOR

Demiroğlu, “Uzun ve ince bir yolda emin bir şekilde yürümeye devam ediyoruz” diyerek anlaşmanın çok önemli bir adım olduğunu vurguladı. “TUSAŞ ve Türkiye açısından, bu seviyede ilk anlaşma. Çünkü konuştuğumuz konu, Türkiye’de üretilen bir jet eğitim uçağının bir NATO ülkesine verilme süreci ve alt sistemlerinin o ülkede montajı” diyerek değerlendirmelerde bulundu. Demiroğlu, anlaşmayla birlikte firmaların teknik düzeyde çalışmalarını hızlandıracağını belirtti ve bu durumun büyük bir potansiyel taşıdığına dikkat çekti.

YENİ KAPILAR AÇILACAK

Demiroğlu, “Bunu başarabildiğimiz noktada birçok başka kapı açılacak” diyerek, “Sadece NATO için değil, diğer dünya ülkeleri de bu platformu eğitim ve hafif taarruz amaçlı kullanabilecek” diye ekledi. Ciddi bir boşluğun doldurulacağını belirten TUSAŞ Genel Müdürü, “Biz çok ümitliyiz, gururluyuz ve çalışmalara devam edeceğiz.” dedi.

GÜVEN VE İŞ BİRLİKLERİ

HÜRJET için gerçekleştirilen anlaşmanın çok boyutlu olduğunu ifade eden Demiroğlu, “Bu durum, diğer Türk sanayi ve güvenlik ürünlerine de kapılar açabilir” diyerek, karada, havada ve denizde kendi ürünleri ile helikopterler ve insansız hava araçları için yeni fırsatlar doğabileceğini belirtti. Ayrıca KAAN uçağı için de yeni kapılar açılabileceğini vurguladı.

ULUSLARARASI FUARDA YENİ TEMASLAR

Demiroğlu, Türkiye’nin ilk kez milli katılımla katıldığı ve kendilerinin de ilk defa yer aldığı Madrid’deki 4. Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı’nın (FEINDEF) hızlı bir büyüme gösterdiğini belirtti. İspanya’nın etkisi altındaki coğrafyalardan gelen ziyaretçilerin de fuardaki yeni bağlantılar kurma ve daha önce görüştükleri firmalarla yakınlaşma fırsatını sağladığını ifade etti. Demiroğlu, “Bu yolculuk uzun ve çok çalışmak gerekiyor ama biz gelişmelerden memnunuz ve ümitliyiz. Buradaki temaslarımızın meyvelerini toplarız.” değerlendirmesinde bulundu.