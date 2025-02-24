Hurma Fiyatları Aynı, Satışlar Arttı

HURMA ALIŞVERİŞİ HIZLANDI

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Gaziantep’te hurma alışverişleri hızlanıyor. Vatandaşlar, geçen yıla göre fiyatların değişmemesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirirken esnaf da satışların arttığını belirtiyor.

FİYATLAR VE ÇEŞİTLİLİK

Her bütçeye uygun hurmaların bulunduğunu dile getiren satıcı Müslüm Deniz, fiyatların 60 TL ile 500 TL arasında değiştiğini söylüyor. Özellikle Ramazan ayında yoğun ilgi gören hurmanın yanı sıra fıstık, fındık, badem ve çeşitli baharatlar da dikkat çekiyor. Satıcılar, fiyatların sabit kalmasının hem alıcılar hem de satıcılar açısından olumlu bir durum olduğunu vurguluyor. Vatandaşlar da Ramazan alışverişlerini yapmaktan memnun.

SATIŞLARDAKİ ARTIŞ

Hurma satışlarıyla ilgili bilgi veren esnaf Müslüm Deniz, “Her yıl hurma satışı yapıyoruz. Her bütçeye uygun hurmalarımız mevcut. Bu yıl hurma fiyatları geçen yıl ile aynı seviyede. Fiyatlar değişmeyince satışlarımız arttı ve bu durum bizi mutlu ediyor. Hem müşterilerimiz uygun fiyatlarla alışveriş yapabiliyor hem de biz satışlarımızı sürdürebiliyoruz. Bu yıl satışlarımız daha da arttı. Normalde her yıl bir dükkânda yaklaşık bir ton hurma satarken, bu yıl iki ton hurma aldık ve satışlarımız oldukça iyi gidiyor. Sadece hurma değil; fıstık, fındık, badem, çerez ve baharat gibi ürünler de satıyoruz.” diye ekliyor.

KALİTELİ HURMA BELİRLENMESİ

Müslüm Deniz, hurma fiyatlarının çeşitliliğe göre değiştiğini belirtiyor: “60 TL, 120 TL, 200 TL ve 500 TL gibi farklı seçenekler mevcut. Hurma kalitesini anlamanın bazı püf noktaları var. Örneğin, hurmanın çekirdeğini saran kapağın üzerinde olması gerekiyor. Eğer yoksa, hurmanın bozulmuş olma ihtimali yüksek. Ayrıca kaliteli hurma tatlı olur.”