Hurma: Sağlık Dostu ve Besleyici Güç

HURMA FAYDALARI VE BESİN DEĞERLERİ

İftar sofralarını zenginleştiren hurmaların, magnezyum ve kalsiyum açısından yüksek olmasıyla dikkat çektiği, ayrıca kemik sağlığı, mide hazımsızlığı ve kabızlık gibi rahatsızlıklara önemli yararlar sağladığı bildiriliyor. Bunun yanı sıra tansiyonu dengeleyen ve kalp ritmini düzenleyen potasyum açısından da zengin olduğunu vurgulayan uzmanlar, hurmanın kolesterol içermemesi nedeniyle kalp dostu besinler arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtiyor. Güçlü bir antioksidan olan hurma, kalbi zararlı bakterilerden ve mikroplardan koruyarak damar tıkanıklıkları riskini de azalttığı ifade ediliyor.

İŞLETMECİLER HURMANIN FAYDALARINI ANLATIYOR

Uzmanların önerileri doğrultusunda hurmanın faydalarını müşterilerine anlatan kuru yemiş işletmecileri, bu konuda halkı bilgilendiriyor. Sur ilçesinde faaliyet gösteren kuru yemiş işletmecisi Ali Baran Çelik, hurmanın sağlık faydalarının saymakla bitmeyeceğini aktardı. Çelik, “Hurmanın faydaları magnezyum ve kalsiyum açısından zengindir. Kemik sağlığı, mide hazımsızlığı ve kabızlık için yararlıdır. Faydaları saymakla bitmez; aynı zamanda en büyük faydası da Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi vesellem) sünnetidir” şeklinde konuştu.

FİYAT TENDENCİLERİ VE TERCİHLER

Halkın genel olarak daha uygun fiyatlı hurmaları tercih ettiğini dile getiren Çelik, “Şu aralar en çok satılan hurma çeşidi İran hurmasıdır, çünkü uygun fiyatlı; kilosu 100 Türk Lirası. Halkımız genelde ucuza yöneldiği için İran hurması ve Medine meşru hurması gibi ürünleri satın alıyor. Bunlar, maliyetleri nedeniyle daha çok tercih ediliyor” diye ekledi.