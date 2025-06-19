Hürmüs Ayaydın İlkokulu 3/D Sınıfı, Hira’ya Sandalye Hediye Etti

ÖĞRENCİLERDEN ÖRNEK SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Aydın’ın İncirliova ilçesindeki Hürmüs Ayaydın İlkokulu 3/D sınıfı öğrencileri, Kurban Bayramı için biriktirdikleri harçlıklarından aldıkları 6 akülü tekerlekli sandalyeden ilki, aynı okulda öğrenim gören 9 yaşındaki serebral palsi hastası Hira Aşıcı’ya hediye etti. Toplam 24 öğrenci, öğretmenleri ve velilerinin desteğiyle bu anlamlı sosyal sorumluluk projesine imza attı. Geçmişteki Ramazan Bayramı’nda yetim çocuklara 50’den fazla kıyafet alma girişiminde bulunan öğrenciler, bu sefer engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için bir araya geldi. Bayram boyunca harçlıklarını biriktiren çocuklar, ihtiyaç sahipleri için 6 akülü tekerlekli sandalye edindi. İlk hediye edilen sandalye, okul arkadaşları Hira’ya verildi ve küçük Hira bu durumdan büyük bir mutluluk duydu.

DESTEKLER VE İYİ NİYETLER

Öğrenci velisi Esma Taş, çocuklarının projeye olan içten bağlarını ifade ederek, “Çocuklarımız Ramazan Bayramı’nda yetim çocuklara kıyafet aldı. Kurban Bayramı’nda ise engelli arkadaşlarına destek olmak istediler. 3/D sınıfı olarak hep birlikte harçlıklarımızı biriktirdik ve esnaflardan da destek aldık. Biz veliler de çocuklarımıza yardımcı olduk. 6 adet akülü sandalye aldık ve ilkini okul arkadaşları Hira’ya hediye ettik. Bu projenin Türkiye’ye örnek olmasını diliyoruz,” dedi.

HİRA’NIN MUTLULUĞU

Hira’nın annesi Sibel Aşıcı, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, “Çok duygulandım, çok mutlu oldum. Böyle bir projede yer almak bize nasip oldu. Hira 9 yaşında ve serebral palsi hastası. Onun da arkadaşlarıyla oyun oynama ihtiyacı vardı. Bu hediye onun için büyük bir mutluluk oldu. Okul idaresine, öğretmenlerimize ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah herkese böyle güzellikleri nasip etsin,” şeklinde konuştu.