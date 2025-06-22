Hürmüz Boğazı, İran ve Umman arasında

DÜNYA PETROL TİCARETİNDE HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN ÖNEMİ

Dünya petrol ticaretinin merkezi konumundaki Hürmüz Boğazı, sıkça haberlerde gündeme geliyor. Bu bağlamda “Hürmüz Boğazı nerede?” sorusunun coğrafi ve stratejik yanıtları hakkında yoğun bir merak var. Orta Doğu’daki birçok kriz ve gerginliğin odak noktası olan bu su yolu, hangi ülkeleri bir araya getiriyor? Hürmüz Boğazı’nın nerede bulunduğu ve neden bu kadar önemli olduğu hususunda merak edilenleri sizler için derledik.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN COĞRAFİ KONUMU

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu’da İran ile Umman arasında uzanan dar bir deniz geçididir. Bu boğaz, Basra Körfezi’ni Umman Denizi’ne bağlar. Coğrafi olarak, Asya kıtasında, Arap Yarımadası’nın doğusunda yer aldığı belirlenir. Hürmüz Boğazı’nın kuzey kıyısı İran’a, güney kıyısı ise Umman ile Birleşik Arap Emirlikleri’ne aittir. Boğazın en dar kısmı yalnızca 21 mil (yaklaşık 34 kilometre) genişliğindedir.

ENERJİ TAŞIMACILIĞINDAKİ KRİTİK ROLÜ

Bu su yolu, Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak, Katar ve İran gibi birçok petrol ihracatçısı ülkenin enerji nakliyesi için büyük önem taşıyor. Günlük olarak yaklaşık 18–20 milyon varil ham petrol, bu boğazdan geçiyor. Bu da dünya petrol arzının yaklaşık %20’sini oluşturuyor. Hürmüz Boğazı, bu özelliği ile küresel enerji güvenliğinde kritik bir yer tutuyor.