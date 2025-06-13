Hürmüz Boğazı Kapanırsa Kriz Başlar

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANIRSA NE OLUR?

13 HAZİRAN 2025’TE İSRAİL’İN İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARI, HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA KAPANMA İHTİMALİNE YÖNELİK CİDDİ ENDİŞELER DOĞURDU. BASRA KÖRFEZİ’NDEN ÇIKIŞ YAPAN TANKERLERE YÖNELİK ARTAN ASKERİ GERİLİM, ENERJİ FİYATLARINI YUKARI ÇEKERKEN, DENİZ SİGORTA PRİMLERİ VE NAKLİYE MALİYETLERİNDE DE KESKİN YÜKSELİŞ YAŞANIYOR.

Hürmüz Boğazı, İran ve Umman arasında bulunan, Basra Körfezi’ni Umman/Körfez Denizi’ne bağlayan stratejik bir su yoludur. Boğazın en dar noktası yaklaşık 33 kilometre genişliğinde olup, her iki yönde birbirine paralel iki tane 3 kilometrelik gemi koridoru bulunuyor. Bu coğrafi özellik, Hürmüz Boğazı’nı dünya enerji akışının merkezine yerleştiriyor.

ENERJİ FİYATLARINDA ŞOK ETKİ

Boğaz üzerinden günlük 17-21 milyon varil petrol ve %20 oranında LNG geçiş yapıyor, bu da küresel ticarette kritik bir rol üstleniyor. Hürmüz Boğazı’nın kapanma senaryosunda, JPMorgan 120-130 $/varil Brent tahmini yaparken, bazı analistler 150-200 $ seviyelerine kadar yükseliş öngörüyor. Doğalgaz ve LNG fiyatları da başta Avrupa ve Asya’da olmak üzere ciddi bir sıçrama yaşayabiliyor.

TEDARİK ZİNCİRİ KRİZİ VE DENİZCİLİK RİSKİ

Tankerler alternatif rotalara yöneldikçe, nakliye mesafesi ve maliyeti büyük ölçüde artar. Sigorta primleri (savaş ek primleri) hızla yükseliyor; bir VLCC geminin maliyeti yüz binlerce dolar daha artabiliyor. UKMTO ve BIMCO’nun yayınladığı uyarılar, gemilere ek güvenlik önlemleri getirilmesine neden oluyor.

JEOPOLİTİK VE ASKERİ GERGİNLİK

İran geçmişte boğazı kapatma tehdidinde bulundu ancak bunu uygulamadı; bu tehdit şu anda tekrar gündemde. ABD, İngiltere ve Körfez ülkeleri bölgeye güçlü askeri müdahale planları yapabiliyor. Olası bir misilleme, geniş kapsamlı bir savaş riskini doğurabiliyor ve yeni cephelerin açılması ihtimali söz konusu.

KÜRESEL EKONOMİDE STAGFLASYON TEHDİDİ

Artan enerji maliyetleri, enflasyonu besleyerek üretim ve ulaşım sektörlerine yük bindiriyor. Hem merkez bankaları faiz artışlarıyla yüzleşmek zorunda kalabiliyor, hem de gelişmekte olan ülkelere büyük ekonomik yük getiriyor. Uzmanlar stagflasyon riskine dikkat çekiyor.

BASRA KÖRFEZİ VE STRATEJİK GÜZERGAH

Basra Körfezi, Suudi Arabistan, Kuveyt, İran, Irak, BAE gibi büyük petrol üreten ülkelerin deniz tüccarlarının ham petrol ve LNG yüklerinin toplandığı bir bölge olarak öne çıkıyor. Umman Denizi ve Hint Okyanusu, bu ürünlerin küresel pazarlara yönlendirildiği ve önemli ithalatçı merkezlere (Çin, Hindistan, Japonya, Avrupa) ulaştığı güzergâh. Bu bağlamda, Hürmüz – Basra Körfezi – Umman Denizi hattı, küresel enerji arzının en kritik su yolu ağını oluşturuyor.