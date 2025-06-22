Hürmüz Boğazı Kapatılırsa Piyasalar Etkilenecek

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANIRSA NELER OLACAK?

Orta Doğu’daki gerginlikler artınca “Hürmüz Boğazı kapatılırsa ne olur?” sorusu, hem ekonomi hem güvenlik açısından önemli bir konu haline geliyor. Petrol fiyatları, dünya ekonomisinin önemli göstergelerinden biri. Bu yüzden “Hürmüz Boğazı kapatılırsa petrol fiyatları artar mı?” sorusu, yalnızca yatırımcılar değil, ülkeler ve tüketiciler için de kritik bir öneme sahip. Peki, Hürmüz Boğazı kapatıldığında petrol fiyatları yükselebilir mi?

İRAN MECLİSİ’NDEN ONAY

İran basınına yansıyan haberlere göre, İran Meclisi Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasını onayladı. Nihai karar ise İran’ın dini lideri Hamaney tarafından verilecek. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması durumunda, dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20’si doğrudan etkilenecek. Bu boğaz, dünya ham petrol ticaretinin yaklaşık %20’sini kapsıyor ve günlük 18-20 milyon varil petrol bu geçişten geçiyor. Bu nedenle boğazın kapatılması, arz-talep dengesini anında olumsuz yönde etkiliyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELEBİLİR

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nın kapanması durumunda petrol arzının büyük ölçüde kısıtlanacağını ve fiyatların hızlı bir şekilde yükseleceğini belirtiyor. JP Morgan, Haziran 2025’te yayımladığı raporda, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması için petrol fiyatlarının varil başına 120-130 dolara kadar çıkabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, finans ve enerji uzmanları, boğazın kapanma ihtimalinin bile piyasalarda ön alım etkisi yaratabileceğini söylüyor. Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Lenger, “tehdidin varlığı bile fiyatları baskılar” şeklinde açıklamada bulunuyor.

STRATEJİK GEÇİT ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, yalnızca petrol değil, doğalgaz ve petrol ürünleri için de hayati bir geçit konumunda. Bu durum, enerji krizi riskini genişletebiliyor. Hürmüz Boğazı, Orta Doğu’da İran ile Umman arasında yer alan dar bir deniz geçidi olarak biliniyor. Bu boğaz, Basra Körfezi’ni Umman Denizi’ne bağlıyor ve coğrafi olarak Asya kıtasında, Arap Yarımadası’nın doğusunda bulunuyor.