Hürmüz Boğazı, Petrol Akışını Etkiliyor

HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, günlük olarak yaklaşık 18 ila 20 milyon varil petrolün geçiş yaptığı kritik bir geçit konumunda. İran’ın bu boğazı kapatıp kapatmayacağı sorusu, petrol fiyatlarında ani artışlar yaşanmasına neden olabilecek önemli bir durumu işaret ediyor. Peki, İran gerçekten Hürmüz Boğazı’nı kapatacak mı?

İRAN’IN SEÇENEKLERİ VE AÇIKLAMALAR

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanlık Divanı üyesi Behnam Saidi, “İran, düşmanlarına karşılık vermek için çok sayıda seçeneğe sahip ve bu seçenekleri duruma göre kullanıyor.” ifadesini kullandı. Saidi, “Hürmüz Boğazı’nın kapatılması İran için potansiyel seçeneklerden biri.” şeklinde ekledi. Ayrıca, başka bir milletvekili olan Ali Yazdikhah, İran’ın hayati ulusal çıkarları tehdit altında olmadığı sürece Boğaz ve Körfez’de ücretsiz nakliyeye devam edeceğini belirtti. Yazdikhah, “ABD, Siyonistleri (İsrail) desteklemek için resmen ve operasyonel olarak savaşa girerse, İran’ın ABD ve Batılı ülkelere petrol ticaretinin kolay geçişini engellemeleri yönünde baskı yapması meşru hakkıdır.” dedi.

PETROL AKIŞINDAKİ RİSKLER

Eğer İran Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa, dünya genelinde petrol akışının yüzde 20’sinin kesilme riski bulunuyor. Bu durum enerji piyasasında büyük bir kriz yaratma potansiyeli taşıyor. JP Morgan’ın Haziran ayında yayımladığı bir analiz, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının petrol fiyatlarını varil başına 120-130 dolar seviyelerine çıkarabileceğine dikkat çekiyor. Bu da küresel ekonomi için önemli bir maliyet anlamına geliyor.

PETROL FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Lenger, BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın kapanma olasılığının bile mevcut petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu dile getiriyor. Bu risk sebebiyle finansal piyasalarda şimdiden pozisyon alındığını vurguluyor. Hürmüz Boğazı, İran ile Umman sınırlarını ayırıyor ve Umman Körfezi ile Basra Körfezi arasında yer alıyor. Boğazın en dar noktasındaki genişlik 33 kilometreye ulaşırken, su kanalı iki yöne de 3 kilometrelik bir nakliye rotasını kapsıyor.