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Hürrem Sultan, Rusya Kadrosuna Çağrıldı

MARINA MARKOVA İÇİN TARİHİ AN

Vodafone Sultanlar Ligi’nde mücadele eden VakıfBank takımının oyuncusu Hürrem Sultan lakaplı Marina Markova, kariyerinde önemli bir adım atıyor. Yıldız voleybolcu, Türk Milli Takımı ile birlikte anılan ismiyle ilk kez Rusya Milli Takımı’nın aday kadrosuna dahil ediliyor.

RUSYA’NIN HAZIRLIK MAÇI

Markova, Rus Milli Takımı’nın bir parçası olarak, Sırbistan Milli Takımı’na karşı mücadele edecek. İki takım, 15-28 Mayıs tarihleri arasında Novogorsk’da gerçekleştirilecek kampın ardından, Belgrad’da hazırlık maçında bir araya gelecek. Bu karşılaşma, Markova için kariyerindeki ilk uluslararası deneyim olacak.

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