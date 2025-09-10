Hürriyet Gül, 12 Eylül’ü anlattı

ASKERİ DARBEYİ ANLATAN DRAMATİK HATIRALAR

45 yıl geçmiş olmasına rağmen Türk siyasi tarihinde derin izler bırakan 12 Eylül askeri darbesinin mağdurlarından biri olan Hürriyet Gül, cezaevinde yaşadığı korkunç işkenceleri dile getirdi. 19 yaşında girdiği cezaevinden 28 yaşında çıkan Gül, Sivas’ta yaşamaktadır. Gül, bu dönemi “Bir neslin yok edildiği karanlık bir eylem” olarak değerlendiriyor. “O gün bir neslin yok edildiği bir eylem yapıldı. 12 Eylül denince biz vatan evlatlarının işkencelerle çürütüldüğü… birçok genç, özel olarak yetiştirilmiş kişiler tarafından işkencelere maruz kaldı” ifadelerini kullanarak sürecin acımasızlığını vurguladı.

İŞKENCELERİN DEHŞETİ

Gül, 12 Eylül darbesi sırasında yaşadığı olayları anlatırken, dövülerek, elektrik verilerek ve Filistin askılarına asılarak işkence gördüğünü aktardı. “İşkence yaparken vücuduma elektrik verdiler, ailemizin namusuyla tehdit edildik. Hepsini bize yaşattılar” diyerek yaşadığı bu travmatik deneyimleri paylaştı. Ayrıca, kendisi gibi yoğun işkencelere maruz kalan merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile cezaevindeki anılarını da anlattı. “O zamanlar okuluma devam ediyordum. 1980’de tekrar içeri alındım. Cezaevi yıllarımda en çok zoruma giden şeylerden biri, ‘Allah’ diye feryat ederken ‘o gelsin de sizi kurtarsın’ demeleriydi” diye konuştu.

CEZAEVİNDE YAŞANAN FACİALAR

Gül, cezaevinde tanıdığı arkadaşlarının yaşadığı acıları da aktardı. Namık Kalender isimli bir arkadaşının namaz kılarken işkenceye maruz kalıp hayatını kaybettiğini belirterek, “Mamak Cezaevi’nde ağabeyim dediğim Bekir Bağ dövülerek iç kanaması geçirip hayatını kaybetti. İşkence sırasında çok fazla insanı kaybettik” dedi. Kemiklerinin kırılmasına rağmen tedavi edilmediğini belirten Gül, “İşkence yaparken köprücük kemiğimi kırdılar… o süreçte rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’yla birlikte günlerimizi geçiriyorduk, onunla birlikte yaşadıklarımız beni derinden etkilemişti” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

ÇIRILÇIPLAK İŞKENCE

Gül, cezaevindeki aşırı işkencelere maruz kalmaktan dolayı kendisi gibi insanlarla görüşürken onları tanımakta zorluk çektiğini belirtti. “Anne ve babamı ziyarete geldiğinde tanıyamıyordum. İşkencelerden ötürü ciddi ruhsal travmalar yaşadık. Ziyaret sırasında anneme beş dakika bile bakamadım” dedi. İşkencelerin insan üzerindeki etkisini vurgulayan Gül, cezaevindekilerin yaşadığı korkunç anları unutturmamak için bu deneyimleri paylaşmanın zorunlu olduğunu düşündüğünü ifade etti.

M.UZLAŞMA ANLARI

Gül, 12 Eylül dönemi öncesinde Muhsin Yazıcıoğlu ile yaşadığı bir anıyı paylaşarak sürgün edilen bir grup üzerinden ilişki kurmaya çalıştıklarını söyledi. “Sene 1978 bizi Sivas Kapalı Cezaevi’ne aldılar. Muhsin abi, ‘Bu arkadaşlarla bir görüşelim uyaralım’ dedi. Uzun uğraşlar sonucunda izni alıp yanlarına gittiğimizde, çay talep etti. O çayı havaya kaldırdı ve birlikte yaşayamadığımız günleri hatırlattı. O gün bizi alkışlayarak uğurladılar” ifadeleriyle, o dönemde yaşanan dayanışmanın sıcaklığını ifade etti.