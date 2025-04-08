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Hüseyin A., Bekir E.’yi yaraladı

OLAYIN DETAYLARI

Sancaktepe’de trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşayan Bekir E.’yi silahla yaralayan iş insanı Hüseyin A., olayın ardından hızlıca yerinden kaçtı. Yaralanan sürücünün hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın şok edici anları, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına kaydedildi.

TARTIŞMA VE SİLAHLI SALDIRI

Olay, 6 Nisan saat 17.00 sıralarında Sancaktepe’de gerçekleşti. İddialara göre, Bekir E. ailesiyle kardeşinin düğününe dönerken Samandıra Kavşağı’na yaklaştığında, iş insanı Hüseyin A. ile yol verme konusunda tartıştı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine, Hüseyin A. aracından inerek belindeki silahı çekti ve Bekir E.’ye ateş açtı.

Sürücünün yaralandığını gören çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı Bekir E.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırarak sağlık durumunu kontrol altına aldı. Bekir E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bunun üzerine, Hüseyin A.’nın yakalanması için polis ekipleri araştırmalara başladı. Olayın anı ise güvenlik kamerasına yansıdığı için soruşturma süreci daha da hızlandı.

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