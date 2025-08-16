Hüseyin Amiklioğlu, Kalaycılığını Sürdürüyor

MESLEĞE ERKEN ADIM ATTI

Gaziantep’te 8 yaşında çırak olarak başladığı kalaycılık mesleğini yarım asırdır tutkuyla sürdüren 65 yaşındaki Hüseyin Amiklioğlu, ilerleyen yaşına rağmen mesleğine devam ediyor. Tarihi Bakırcılar Çarşısı’ndaki kalay atölyesinde 8 yaşında işe başlayan Amiklioğlu, kalfa olarak mesleğin inceliklerini öğrenerek 16 yaşında usta oldu. Vatani görevini tamamladıktan sonra çırak olarak mesleğine başladığı ustasının yanında çalışmaya devam eden Amiklioğlu, 20 yıl boyunca yanına çalıştığı için ustası tarafından iş yeri açıldı. Uzun yıllar boyunca mesleği öğrendiği ustasının komşuluğunda kalaycılıkla ilgilenen Amiklioğlu, gelişen teknolojiyle birlikte unutulmaya yüz tutan bu mesleği sıcak ocak karşısında icra ediyor.

TARİHİ ÇARŞIDA MESLEK SÜRÜYOR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki kapalı çarşı geleneğinin önemli örneklerinden biri olan tarihi Bakırcılar Çarşısı civarında mesleğini sürdüren Amiklioğlu, iş yerinde toz nişadır yardımıyla bakır kapları kalaylıyor. Kentteki son kalaycı ustalarından olan Amiklioğlu, yok olmaya yüz tutmuş bu mesleği sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor. Babasının önerisiyle kalaycılığı öğrendiğini belirten Amiklioğlu, “50 seneden beri ben bu mesleği yapıyorum. Bizim meslek çok zor bir meslek. Bu mesleğe çırak olarak başladım. Kalfa olarak devam ettim ve usta olarak mesleğimi sürdürüyorum” diye konuştu.

ÇIRAK BULMAKTA ZORLANIYOR

Kalaycılık mesleğini devam ettirecek çırak bulmanın zorluğuna dikkat çeken Amiklioğlu, bunun en büyük nedeninin mesleğin yeteri kadar kazanç sağlayamaması olduğunu ifade ediyor. Bir zamanlar çok sayıda kalaycı ustasının bulunduğu Gaziantep’te şimdi sadece 12 kalaycı ustası kaldığını vurgulayan Amiklioğlu, son yıllarda tekrar rağbet gören kalaycılığın tarihe karışmasından endişe duyduklarını aktarıyor. Mesleği yaşatmaya çalışan kalaycılardan biri olmanın gururunu taşıyan Amiklioğlu, sağlığı el verdiği sürece mesleğine devam edeceğini söylüyor.

BAKIR KULLANIMINI TAVSİYE EDİYOR

Kalaycılıkla geçimini sağladığı meslek sayesinde 5 çocuğunu büyütüp evlendirdiğini belirten Amiklioğlu, “Bu meslek ile ne karnımızı doyurduk ne de aç kaldık. Para kazanıyoruz. Beş çocuğumu bu meslek ile büyüttüm. Hepsini de evlendirdim” diye ifade ediyor. Ayrıca, yiyecek ve içecekler için kullanılan bakır kapların sağlıklı olduğunu da belirten Amiklioğlu, “Bakır kullanımını tavsiye ederim. Çünkü bakır çok sağlıklıdır. 50-60 senedir bu mesleğin içindeyim ve evimde de bakır kullanıyorum. Herkese tavsiye ediyorum” şeklinde konuşuyor.