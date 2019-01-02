17 Aralık soruşturması kapsamında yargılanan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ifadesini verdi.

Çapkın, 17 Aralık operasyonunun, direk hükumeti devirmeye yönelik bir eylem olduğunu söyledi.

Takipsizlikle sonuçlanan “17 Aralık soruşturması”nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla FETÖ’nin elebaşısı Fetullah Gülen ile dönemin emniyet müdürleri ve ABD’deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 10’u tutuklu 5’i firari 67 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nazmi Ardıç’ın da aralarında bulunduğu 11 sanık ile avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada, FETÖ’nün “mülkiye” yapılanmasına yönelik davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, tanık sıfatıyla ifade verdi.

Sanıkların bir kısmını tanıdığı belirten Çapkın, 17 Aralık tarihinde İstanbul Emniyet Müdürü olarak görev yaptığını ancak sanık olan ve o dönem şube müdür görevinde bulunanların kendisine operasyonla ilgili bilgi vermediği söyledi. 17 Aralık operasyonunun, direk hükumeti devirmeye yönelik bir eylem olduğunu aktaran Çapkın, ifade verme işleminin ardından sanıklar ve avukatların sorularını yanıtladı.

“Haberim olsaydı sizi görevden alırdım”

Dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü sanık Nazmi Ardıç’ın, “İfadenizde operasyondan bilginiz olmadığını söylediniz. Bilginiz olsaydı ne yapardınız?” sorusuna tanık Çapkın, “Haberim olsaydı sizi görevden alırdım çünkü hükumete yönelik planlı bir operasyondu” cevabını verdi.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

– İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, takipsizlikle sonuçlanan “17 Aralık soruşturma” dosyasında, usulsüz işlem yapıldığı iddiasıyla aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Nazmi Ardıç, Hamza Tosun, Yasin Topçu ve eski komiser Hüseyin Korkmaz’ın da bulunduğu 67 sanık yer alıyor.

İddianamede, 1 numaralı sanık olarak yer alan Gülen ile eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Nazmi Ardıç, Hamza Tosun ve Yasin Topçu hakkında, “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme”, “gizliliğin ihlali” suçlarından ayrı ayrı hapis cezası talep ediliyor.

Diğer 62 polisin ise “silahlı terör örgütüne üye olma”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme”, “gizliliğin ihlali” suçlarından cezalandırılması istenen iddianamede, benzer suçlardan hapsi istenen firari sanık Hüseyin Korkmaz’ın, Korkmaz’ın FETO/PDY elebaşı ve yöneticilerinin talimatları doğrultusunda hareket ettiği, görevi ve konumu itibarıyla soruşturma kapsamında gerçekleştirilen hukuka aykırı tüm kayıt ve takiplerden sorumlu olduğu belirtiliyor.

TRT