Hüseyin Bulut’a Batman Petrolspor talip

HÜSEYİN BULUT’A TALİP OLDU

2’nci Lig takımlarından Altınordu’da geçen sezon dikkat çeken bir performans sergileyen Hüseyin Bulut’a aynı ligde mücadele eden Batman Petrolspor talip oluyor. Kırmızı-lacivertli forma altında ilk sezonunda 15 gol atan gurbetçi sol kanat oyuncusuna uygun bir teklif gelmesi durumunda kulüpten ayrılabileceği ifade ediliyor.

PENALTILARDA BAŞARILI PERFORMANS

26 yaşındaki futbolcunun ligde penaltıdan 3 gol kaydettiği belirtiliyor. Diğer 12 golünden 8’ini ayakla, 4’üncüsünü ise kafayla attığı öğreniliyor. Son olarak ligdeki golünü Play-Off yarı final rövanş maçında deplasmanda penaltıdan Batman Petrolspor’a atmış bulunuyor.

BATMAN PETROLSPOR YENİ SEZONDA HAZIRLANIYOR

Finalde 1’inci Lig biletini Vanspor’a kaptıran Batman temsilcisi, yeni sezonda Altınordu ile birlikte Beyaz Grup’ta yer alarak mücadele edecektir.