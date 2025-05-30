Hüseyin Büyükfırat, TÜİB Başkanlığı’na Seçildi

HÜSEYİN BÜYÜKFIRAT YENİDEN TÜİB BAŞKANI SEÇİLDİ

Türkiye- Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Başkanlığı’na Hüseyin Büyükfırat yeniden seçildi. Azerbaycan’daki Türk iş insanları tarafından kurulan TÜİB’in 6. Genel Kurul Toplantısı Bakü’de düzenlendi. Toplantıya Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Yardımcısı Elnur Aliyev, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı.

TOPLANTI SAYGI DURUŞUYLA BAŞLADI

Etkinlik, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşunun ardından Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın milli marşları okundu. Toplantıda bir konuşma yapan Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Akgün, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin sadece stratejik bir ortaklık olmadığını, aynı zamanda tarihi, kültürel ve gönül bağlarına dayalı bir kardeşlik olduğunu belirtti. İki ülke arasında ekonomi ve ticaret alanında önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Akgün, “Enerjiden ulaştırmaya, inşaattan tarıma, savunma sanayinden teknolojiye kadar geniş bir yelpazede yürüttüğümüz projeler, iki ülkenin kalkınmasına ortak katkı sunmaktadır.” dedi.

KARABAĞ’IN YENİDEN İNŞASINDA TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Karabağ’ın yeniden inşasında Türkiye’nin stratejik bir rol üstlendiğini vurgulayan Akgün, “İşgalden kurtarılan Laçın’da, inşasında Türk firmalarının da katkı sunduğu havalimanının açılışı, 2 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirilmiş ve bu önemli proje, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bir diğer somut tezahürü olarak hizmete girmiştir.” diye ekledi. Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan ise Bakan Ömer Bolat’ın selamlarını ileterek, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin karşılıklı yatırımlar ve projelerle güçlendiğini dile getirdi. Gürcan, 2021 yılında yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşması’nın 1 Temmuz 2024 itibarıyla genişletildiğini hatırlatarak, cumhurbaşkanlarının belirlediği 15 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

TÜİB BAŞKANI BÜYÜKFIRAT’TAN ‘BİR MİLLET, İKİ DEVLET’ VURGUSU

Türk müteahhitlik firmalarının Azerbaycan’da bugüne kadar 21 milyar dolar değerinde 552 projeyi üstlendiğini belirten Gürcan, Türkiye’nin Azerbaycan’daki yatırımlarının üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlarla birlikte 17 milyar doları aştığını ve Azerbaycan’ın Türkiye’deki yatırımlarının da 21 milyar dolara ulaştığını ifade etti. TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat ise “Bu bölgedeki işbirliklerimizin Türk dünyasının güç birliği olduğunun farkındayız. Azerbaycan’da ‘bir millet, iki devlet’ ülküsüyle hareket ediyoruz.” dedi. Cumhurbaşkanlarının belirlediği vizyon doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini belirten Büyükfırat, Türk iş dünyasının bu hedeflere katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde Hüseyin Büyükfırat, oy birliğiyle TÜİB Başkanlığı’na yeniden seçildi.