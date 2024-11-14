Hüseyin Çelik’ten Atatürk’e Diktatör İfadesi

HÜSEYİN ÇELİK’TEN PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE ELEŞTİRİ

Ak Parti’nin kurucularından olan eski bakan Hüseyin Çelik, Halk TV’de yayınlanan Rota programına katıldı. Çelik, kayyum uygulamaları ve partili cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik eleştirilerde bulundu. Konuşmasında bu sistemle ilgili; “Bizimkiler Atatürk’ün arkasına sığınarak partili cumhurbaşkanlığını savunuyor. Yıllar yılı ‘Bunlar diktatör’ demedik mi? Bunu yapmayın” ifadelerini kullandı. Çelik, Atatürk ve İsmet Paşa örneklerini vererek, partili cumhurbaşkanlığının geçmişte olduğu gibi doğru bir yaklaşım olmadığını vurguladı.

PROGRAMDA DİKKAT ÇEKEN TEPKİSİZLİK

Programın moderatörü Kürşad Oğuz’un yanı sıra konuklar İsmail Saymaz ve Barış Terkoğlu’nun Çelik’in bu sözlerine itiraz etmemeleri dikkat çekti. Bu sessizlik, programda yaşanan eleştirilerin daha da derinleşmesine yol açtı. Çelik’in ifade ettiği görüşler, çoğu izleyicide rahatsızlık yarattı.

CHP’Lİ ALİ ÖZGÜNDÜZ’DEN TEPKİ

24. dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, sosyal medya üzerinden Hüseyin Çelik’e tepki gösterdi. Özgündüz şu sözleri kullandı; “Eski bakan Hüseyin Çelik, @halktvcomtr katıldığı programda, kendisi partili Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirirken, Atatürk ve İnönü dönemini örnek gösterenlere ‘biz yıllardır onlara diktatör demedik mi’ diyerek haddini aşmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet Paşa’ya hak etmedikleri şekilde ‘diktatör’ yakıştırması yapmıştır.” Özgündüz, Çelik’in ifadelerinin, Cumhuriyetin kurucu liderlerine büyük bir saygısızlık olduğuna dikkat çekti.

DEMOKRATİK YAPIYA YAPILAN İTHAMLAR

Özgündüz, ayrıca Atatürk’ün döneminde demokratik değerlere önem verildiğini ve mevcut sistemin geçmişteki Meclis Hükümeti ile karşılaştırıldığında geride kaldığını ifade etti. “O dönemde egemenliğe ilişkin bütün yetkileri TBMM kullanıyordu, ama şimdi bu yetkiler bir kişi elinde toplanmış durumda” diyerek, mevcut siyasi yapının demokrasiye daha uygun olup olmadığını sorguladı. Atatürk ve İnönü’nün devrimlerinin önemine vurgu yaparak, bu tür kıyaslamaların yersiz olduğunu belirtti.