Hüseyin Çevik, Fiyatların Güzel Olduğunu Belirtti

ALIM FİYATLARI DÜNYA STANDARTLARINA GÖRE YÜKSEK

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarının dünya pazarına göre oldukça avantajlı olduğunu ifade ediyor. Çevik, bu fiyatların piyasanın beklentilerini karşıladığını vurguluyor. Fiyatlandırmada çiftçinin maliyetini ve refah payını gözetmek gerektiğini aktaran Çevik, kıraç bölgelerdeki yağış azlığı ve dekardaki verim durumunun da dikkate alındığını belirtiyor. “Yetkililer tarafından, dünya fiyatlarının üzerinde bir fiyat açıklanmış. Dünya piyasasında buğdayın ton fiyatı 270 dolar. Şu anda Türkiye’de 345 dolar civarında.” diyor.

DESTEKLERİN ÖNEMİ

Çevik, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere sağlanan desteklerin önemini de gündeme getiriyor. Mazot, toprak işleme ve tohum gibi kalemlerde dekarda verilen desteklerin yaklaşık 807 lira, su yetersizliği olan yerlerde ise bu miktarın 1200 liraya ulaştığını ifade ediyor. Bu durumda, dekarda ortalama 400 kilogram verim elde edilebildiği zaman, toplamda 2 bin 500 lira kadar bir destek sağlanmış oluyor. Hasat sonrası, ürün ile desteklerin toplamı ile hububatın kilogram fiyatının 16 liraya ulaşması bekleniyor. Çevik, dolayısıyla çiftçilerin refah payının yüzde 45 civarında artış gösterdiğini belirtiyor.

GEÇEN SENEYE GÖRE GÖRÜLEN ARTIŞ

Çevik, önceki yıla göre ortalama yüzde 35 oranında bir artışın yaşandığını ifade ediyor. Açıklanan fiyatların dünya ile kıyaslandığında oldukça iyi olduğunu vurguluyor. “Devletimiz, ‘üretim devam etsin’ diye her zaman olduğu gibi yine çiftçinin yanında.” diyor. TMO’nun satış fiyatının üzerinde belirlenen bu rakamlar, çiftçilerin üretim motivasyonunu artırma amacını taşıyor.