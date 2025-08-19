Hüseyin Derin’in Borçları İçin Tartışma

OLAYIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Burcu Derin’in (52) boşanma aşamasındaki eşi Hüseyin Derin (52) tarafından tabancayla öldürülmesi üzerine detaylar belirlendi. Zanlı Hüseyin Derin’in polisteki ifadesinde, borçlarından dolayı eşi üzerinde olan tapulu evi satmaya çalıştığını ancak Burcu’nun buna itiraz etmesi sebebiyle aralarında bir tartışma çıktığını, bu tartışmanın ardından şuurunu kaybedip tabancasını ateşlediğini söylediği öğrenildi. Olay, sabah 09.30 sıralarında Yenimahalle 107 Sokak’ta gerçekleşti.

CANI DÜKKANINA GİTTİ

Hüseyin Derin, boşanma aşamasındaki eşi Burcu Derin’in çalıştığı börekçi dükkanına gitti. İki çocuk annesi Burcu Derin, kocasını görünce paniğe kapılarak yakınındaki tuhafiyeye sığındı ve yardım istedi. Bunun üzerine Hüseyin Derin, elindeki tabancayla eşine arka arkaya 5 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Burcu Derin ağır yaralandı. Olayı görenler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Derin, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olaydan sonra, Hüseyin Derin gözaltına alındı ve daha sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

HÜSEYİN DERİN’İN İFADESİ ANLAŞILDI

Eşini öldüren Hüseyin Derin’in polisteki ifadesi detaylandıkça, durumun nedeni gün yüzüne çıktı. Derin, borçlarının oldukça fazla olduğunu, tapusu eşinin üzende olan evi satarak bu borçlarından kurtulmayı istediğini belirtirken, “Ancak, Burcu bunu kabul etmedi. Defalarca kez kendisine söylememe rağmen hep reddetti. Bu nedenle evde huzurumuz kalmadı” dedi. Ayrıca, olay günü alkol aldıktan sonra eşiyle konuşmaya karar verdiğini belirten Hüseyin Derin, “Ona son kez borçlarım yüzünden insan içine çıkamaz hale geldiğimi söyledim. Evi satıp borçları ödemek istediğimi ifade ettim. Yine de kabul etmeyince kendimi kaybedip tabancamı çıkarıp ateş ettim” şeklinde ifade verdi.

CENAZE MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Burcu Derin’in, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, bugün öğle saatlerinde memleketi Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Mersinli Mahallesi’nde toprağa verildi.