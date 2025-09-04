Hüseyin Dilsiz, Rize’de Çiçekçilik Yapıyor

HÜSEYİN DİLSİZ’İN ÇİÇEKCİLİK SERÜVENİ

RİZE – Almanya’da uzun yıllar yaşadıktan sonra memleketi Rize’ye dönen Hüseyin Dilsiz, kaktüsle başladığı çiçekçilik işini geliştirerek her ay 10 bine yakın çiçek satışı yapıyor. 12 yıl önce Almanya’dan kesin dönüş yapan 58 yaşındaki Dilsiz, hobi olarak kaktüs yetiştirmeye karar verdi. Kaktüs işine adım atmasıyla birlikte, “Rize yağmur bölgesi kaktüs yetişmez” söylemlerine rağmen, evinin bahçesine kurduğu serada 500 çeşit kaktüs üretmeyi başardı. Başlangıçta perakende kaktüs satışları yaparken, müşterilerin talepleri doğrultusunda farklı çiçek çeşitlerini de satmaya başladı. Dilsiz, aylık 4 kamyon çiçek sattığını ve önemli günlerde yoğunluk yaşandığını belirtti.

BAHÇE MARKETİ OLARAK BÜYÜYOR

Hüseyin Dilsiz, “12 yıl önce Almanya’dan dönerek Rize’ye yerleştik. Başlangıçtaki kaktüs sevgimiz sonrasında araştırmalar yaparak burada kaktüs yetiştirmeye başladık. ‘Bu bölge yağmurlu, kaktüs yetişmez’ diyenler oldu ama 10 yıl önce bu işe adım attım. Perakendeden toptancılığa kadar gelmeyi başardık. Zamanla gelen müşterilerimizin farklı çiçek talepleri oldu ve biz de yeni çiçek çeşitleri ekleyerek tam kapsamlı bir bahçe marketi gibi olduk. Şu anda saksı çeşitlerimizle birlikte birçok ürün mevcut. Müşteri taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. Sektörümüzde sevilen günler var. Sevgililer Günü, Anneler Günü ve Öğretmenler Günü gibi günlerde işlerimiz yoğunlaşıyor. Ortalama olarak ayda 4 kamyon, 5-10 bin adet çiçek satıyoruz. İlkbaharda sardunya, yıldız çiçeği, karanfil; sonbaharda ise sıklamen ve kasımpatı gibi çiçekler yoğun olarak gidiyor. Her mevsimde açan çeşitlerimiz var. 12 ay boyunca farklı çiçek çeşitlerimiz mevcut” şeklinde konuştu.

TURİSTLERİN İLGİSİ

Dilsiz, serasının yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edildiğini vurguladı. “Bitki meraklıları Rize’ye geldiklerinde haritalar üzerinden bizi buluyor. Biraz yabancı dilim var, bu sayede anlaşabiliyoruz. İngiltere, Almanya ve Arabistan’dan turistler geliyorlar. Bizden o bölgelere çiçek alıp götürüyorlar. İşimizi seviyoruz” diyerek, çiçekçilikle ilgili tutkusunu dile getirdi.