Hüseyin Dilsiz, Rize’de Kaktüs Yetiştiriyor

HÜSEYİN DİLSİZ’İN BAŞARILI ÇİÇEKÇİLİK HİKAYESİ

Almanya’dan memleketi Rize’ye döndükten sonra çiçekçilik işine merak saran Hüseyin Dilsiz, başlangıçta kaktüslerle başladığı bu hobiyi geliştirerek her ay yaklaşık 10 bin çiçek satışı yapmayı başardı. 12 yıl önce Almanya’dan kesin dönüş yapan 58 yaşındaki Dilsiz, kaktüs yetiştirmenin zorluğunu aşarak, eleştirilerin aksine evinin bahçesinde kurduğu serasında 500 çeşit kaktüs yetiştiriyor.

Kaktüs Yetiştiriciliği ve Çiçek Satışı

Dilsiz, kaktüslerin yanı sıra müşteri talepleri doğrultusunda farklı çiçek çeşitlerini de alıp satmaya başlayarak işlerini büyüttü. Aylık ortalama 4 kamyon çiçek satışı yaptığını belirten Dilsiz, özellikle Sevgililer Günü, Anneler Günü ve Öğretmenler Günü gibi önemli günlerde yoğun talep olduğunu ifade etti. İlkbaharda daha çok sardunya, yıldız çiçeği ve karanfilin tercih edildiğini, sonbaharda ise sıklamen ve kasımpatı gibi çiçeklerin öne çıktığını belirtti. Dilsiz, “Çeşidimiz bol, 12 ayın her zamanında farklı çiçeklerimiz var” şeklinde konuştu.

TURİSTLERİN İLGİSİ

Hüseyin Dilsiz, yerli ve yabancı turistlerin serasını ziyaret ettiğini söyleyerek, bazı yabancıların memleketlerine çiçek götürdüğünü aktardı. Rize’ye gelen bitki meraklılarının haritalardan seralarına ulaştığını belirten Dilsiz, “Biraz yabancı dilim var. Anlaşabiliyoruz. İngiltere, Almanya, Arabistan’dan turistler geliyor” dedi. Dilsiz, “İşimizi seviyoruz” diyerek bu alandaki tutkusunu dile getirdi.