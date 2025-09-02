Haberler

Hüseyin Düzgün, Tarım İhtiyaçlarını İnceledi

TARIMSAL SULAMA İNCELEMELERİ

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Olcay Çubukçu ile Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre Çakan, Havran’ın Tepeoba Mahallesi’nde tarımsal sulama sahası araştırma çalışmaları için bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

BÖLGENİN SULAMA POTANSİYELİ

Yetkililer, Tepeoba Mahallesi’ndeki tarımsal sulama potansiyelini değerlendirmek üzere çeşitli incelemeler gerçekleştirdi. Bu değerlendirmelerde bölgenin su kaynakları ve sulama ihtiyacı üzerine önemli bilgiler edinildi. Yetkililer, bölgedeki tarımsal üretimin desteklenmesi ve sulama altyapısının geliştirilmesi için bu tür çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

Putin, NATO’yu Kabul Edilemez Buldu

Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik bir saldırı planı olmadığını ve bu iddiaların ya provokasyon ya da yanlış anlamadan kaynaklandığını açıkladı.
Mahmut Arıkan, Faed Mustafa ile görüştü. Filistin davasını Türkiye temsil ediyor. Zulüm karşısında direniş devam edecektir. Gazze’deki abluka delinecek, insanlar yiyecek bulacak. Türk halkı,...

Saadet Partisi'nin lideri Mahmut Arıkan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya gelerek önemli konuları ele aldı.

