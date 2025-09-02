Hüseyin Düzgün, Tarım İhtiyaçlarını İnceledi

TARIMSAL SULAMA İNCELEMELERİ

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Olcay Çubukçu ile Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre Çakan, Havran’ın Tepeoba Mahallesi’nde tarımsal sulama sahası araştırma çalışmaları için bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

BÖLGENİN SULAMA POTANSİYELİ

Yetkililer, Tepeoba Mahallesi’ndeki tarımsal sulama potansiyelini değerlendirmek üzere çeşitli incelemeler gerçekleştirdi. Bu değerlendirmelerde bölgenin su kaynakları ve sulama ihtiyacı üzerine önemli bilgiler edinildi. Yetkililer, bölgedeki tarımsal üretimin desteklenmesi ve sulama altyapısının geliştirilmesi için bu tür çalışmaların devam edeceğini açıkladı.