Hüseyin Emrah Yıldız, Kalp Ameliyatı Geçirdi

HASTANIN YAŞADIĞI ZORLUKLAR

Adana’da kalp kapağında doğumsal bir anomali bulunan Hüseyin Emrah Yıldız (37), uygulanan iki operasyon sonrası geçmeyen nefes darlığı şikayeti nedeniyle panik atak tanısı aldı. Uzun yıllardır bu rahatsızlığa bağlı olarak nefes darlığı yaşadığını düşünen Yıldız, geçtiğimiz ay kalp ritmi bozukluğu ve çarpıntı yüzünden gittiği hastanede, dünyada yalnızca üçüncü kez görülen ‘sinus valsalva anevrizması’ nedeniyle ameliyat edildi ve böylece tıp literatüründe yer edindi. Doğumsal kalp kapağı anomalisi bulunan Yıldız, küçük yaşlarda iki defa kalp tümörü nedeniyle ameliyat geçirerek, 13 yıl boyunca nefes darlığı şikayeti yaşadı. Bu süreçte psikiyatriye yönlendirilen Yıldız’a panik atak hastalığı teşhisi konarak, uzun süre ilaç kullanmak zorunda kaldı. İlaçlar bırakıldığında nefes sorunları geri döndü.

HER ŞEY AMELİYATLA DEĞİŞTİ

Sonrasında diş çekimi sebebiyle ritim bozukluğu ve çarpıntı ortaya çıkan Yıldız, acil servise başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonucunda kalp kapakçığında sorun olduğu tespit edildi ve Yıldız, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde Erişkin ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şah Topçuoğlu’na yönlendirildi. Topçuoğlu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatta üç farklı işlem yapıldı. Yıldız, ameliyat sonrası 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına yeniden kavuştu.

NEFES ALMA KOLAYLAŞTI

Son ameliyatın ardından artık rahat nefes alabildiğini belirten Hüseyin Emrah Yıldız, “Ben doğuştan kalp ile ilgili bazı sıkıntılarla doğdum. İki kez ameliyat oldum. Kalp ile ilgili sorunlarımın bittiğini düşünüyordum. Ancak sürekli nefes darlığım devam ediyordu. Psikiyatriye yönlendirildim ve panik atak teşhisi konuldu. Kalp ile ilgili bir rahatsızlığımın olmadığını sanıyordum. Geçtiğimiz aylarda ritim bozukluğu ve çarpıntı ile acil servise başvurdum. Kardiyolog, kalp kapağında bir sorun olduğunu ve bu ameliyatı yalnızca Şah hocanın yapabileceğini söyledi. Ameliyatım çok başarılı geçti. Yalnızca 6 gün yoğun bakımda kaldım ve önceki ameliyatlarıma göre çok daha kolay bir süreç geçirdim. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Ameliyattan sonra ilk olarak nefesimi kontrol ettim. Artık çok rahat nefes alabiliyorum.” dedi.

AMELİYATIN ÖNEMİ

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Şah Topçuoğlu, hastanın tıp literatürüne girdiğini dile getirerek, “Kalpte aort kapağı 3 yaprakçıktan oluşur. Bazı çocuklarda doğumsal olarak aort kapağı 2 yapraktan oluşuyor. Bu, aort duvarında zayıflık meydana getiriyor ve sinus valsalva anevrizması dediğimiz duruma yol açıyor. Bunun tehlikeli yanı, kalbin içine doğru genişleyen baloncuğun yırtılmasıdır. Bu durum, 100 binde 1-2 hastada görülüyor. Hastamız daha önce sinus valsalva anevrizması nedeniyle iki kez ameliyat oldu. Genellikle tecrübeli ekiplerin ellerinde başarı oranı yüksektir. Bize üçüncü kez baloncuğun yırtılması nedeniyle geldi. Ameliyat sırasında balonlaşma tamamen çıkarıldı ve o bölge sığır kalp zar ile kapatıldı. Hastanın biküspit aort kapağı olduğundan, kapak fonksiyonları kısıtlı olduğu için onu bir mekanik kapak ile değiştirdik. Ayrıca, hastanın aortu da inceldiği için aortunu koroner sinüslerin üzerinden değiştirerek ameliyatı tamamladık. Yaklaşık 7 saat süren ameliyatta üç ayrı işlem yaptık. Dünya literatüründe üçüncü kez sinus valsalva anevrizmasına bağlı olarak ameliyat edilen bir hasta yok. Bu hasta, bu yönüyle literatüre girdi. Şu an sağlığı iyi, yürüyüş yapabiliyor ve kısa bir süre sonra günlük yaşamına dönecek.” şeklinde ifade etti.