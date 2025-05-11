Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği’ni Süper Lig’e taşıdı

BAŞARILI TEKNİK DİREKTÖRÜN DÖRDÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞU

İzmir’in yetiştirdiği başarılı teknik direktörlerden Hüseyin Eroğlu, kariyerindeki dördüncü şampiyonluğu Gençlerbirliği’nin başında yaşayarak kentteki futbolseverleri bir kez daha gururlandırdı. 2022-23 sezonunda 1’inci Lig’de Samsunspor’u şampiyon yapan 52 yaşındaki deneyimli teknik adam, bu sezon da Başkent ekibini ilk 2’den Süper Lig’e taşıyarak 3 yılda 2’nci kez aynı başarıyı elde etti. Gençlerbirliği, şubat ayında lige veda eden Yeni Malatyaspor’u sezonun son maçında rahat bir oyunla mağlup ederek 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e geri döndü.

HÜSEYİN EROĞLU’NUN BAŞARISI

Gençlerbirliği’nde 18’inci haftada göreve getirilen Hüseyin Eroğlu, takımının başında çıktığı 21 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 45 puan toplayarak 2.1 puan ortalamasına ulaştı. Kırmızı-siyahlı ekip, Eroğlu’nun göreve başlamasından önce 12 puan geride 13’üncü sıradayken, oynattığı futbol ve topladığı puanlarla Ankara temsilcisinin Süper Lig hasretini sona erdirdi. Antrenörlük kariyerine Bucaspor’da başlayan Hüseyin Eroğlu, teknik direktör olarak Altınordu’da 10 yıl boyunca görev aldı ve burada da kırmızı-lacivertli ekibi ile 3’üncü Lig ve 2’nci Lig’de kupa kazanıp 1’inci Lig’de final oynattı.