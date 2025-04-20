Hüseyin Eroğlu: “Karagümrük 1 Puan Gerideyiz.”

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Bandırmaspor ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, “Karagümrük’ün 1 puan gerisindeyiz, Karagümrük’ün kaybetmesini bekleyeceğiz. Son 3 maçı kazanmak istiyoruz” dedi. Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında, Gençlerbirliği, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRME

Maç sonrası basın toplantısında düşüncelerini paylaşan Hüseyin Eroğlu, “Aslında bugün kazanıp ikinci sıraya yerleşmek istiyorduk. Planımız bu yöndeydi. Maçta aslında erken bir gol bulduk ama o dakikadan sonra oyunun hakimiyetini çok kolay sağlayamadık” ifadelerini kullandı. Eroğlu, geçiş yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini ve penaltı ile gol yediklerini belirtti. “Bizim bildiğimiz VAR böyle pozisyonlara müdahale etmiyor ama müdahale etti” diyen Eroğlu, verilen penaltının yanlış olduğunu düşündüğünü ekledi.

GELEN ÇÖZÜM VE HEDEFLER

Eroğlu, “İkinci yarı yaptığımız hamlelerle ve oyuncu değişiklikleri ile oyunu rakip alana yıktık. Son vuruşları iyi yapamadığımızdan dolayı kazanamadık. Öyle olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Fikstür avantajının kendilerinde olduğunu ancak hiçbir maçın oynanmadan kazanılamayacağını da hatırlattı.