Hüseyin Eroğlu: Milli Ara Önemli, Lig Yeniden Başlayacak

TEKNİK DİREKTÖR HÜSEYİN EROĞLU’NUN DEĞERLENDİRMELERİ

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında Eroğlu, “Maçın ilk yarısında maçın içine giremedik. Agresif isteğimiz ve coşkumuz düşüktü. Rakibin pas yapmasına izin verdik ki bireysel bir hata yüzünden kalemizde golü gördük” şeklinde konuştu.

İKİNCİ YARIDA DAHA FAZLA MÜCADELE GÖSTERDİK

Eroğlu, ikinci yarıda yapılan değişikliklerle ilgili de bilgi verdi. “İkinci yarıda hamlemizi savunma anlamında değil hücum anlamında yaptık. 3-0’dan skoru korumaya değil formasyon anlamında da değişikliğe gittik. Ön alan baskısına çıktık. Topa sahip olduğumuz bir dönem vardı. 8’e yakın şut girişimimiz vardı. Belki tercih anlamında doğru yapsaydık 3-2’ye getirebilirdik” ifadesini kullandı. Eroğlu ayrıca, “Futbol 90 dakikalık bir oyun. Hamlelerimize son bölümde yine Niang’ı dahil ettik. Rakibin kadrosunun güçlü olması, antrenör değişikliği, diğer oyuncuların da görev alması onlar için avantaj” dedi.

ÖNEMLİ MİLLİ ARA

Eroğlu, milli aranın kendileri için önemini vurgulayarak, “Birkaç transferle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Milli ara bizim için önemli. Bundan sonra hem oyun anlamında hem skor anlamında lig yeniden başlayacak” sözlerini dile getirdi. Sakatlıktan çıkan oyuncularla ilgili de, “Onyekuru ve Etebo’nun milli takım arasından sonra çok daha dinamik ve hırslı döneceğini düşünüyorum” dedi.

– ANKARA