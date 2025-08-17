Hüseyin Eroğlu, oyun gücünü artıracak

TEKNİK DİREKTÖRÜN DEĞERLENDİRMELERİ

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Antalyaspor karşılaşmasının ardından, “Güzel bir görüntü verdik ama maalesef kaybetmemek gerekiyor. Kazanamıyorsan bile kaybetmemek gerekiyor. Bu anlamda üzgünüm ama tabii ki üzülmekle bitmiyor bu iş” şeklinde konuştu. Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında, Gençlerbirliği kendi sahasında Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti. Maç sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Eroğlu, “4 yıldan sonra Süper Lig’de ilk maçımızda kazanmak, taraftarımıza galibiyet armağan ediyorduk ki bugün geldikleri ve destek oldukları için onlara çok teşekkür ediyorum. Sezon içerisinde de desteklerine çok ihtiyacımız olacak.” ifadelerini kullandı.

MAÇ DEĞERLENDİRMESİ VE SIKINTILAR

Eroğlu, maçın genelini değerlendirerek, iyi bir oyun sergilediklerini belirtti. “İlk yarı topa sahip olduğumuz hücum opsiyonlarında etkili olduğumuz pozisyonlar vardı ama son vuruşu veya kilit pası atamadık. Kurduğumuz oyun sistemi bizim lehimize iyi bir şekilde devam etti ancak skoru bulamadık. Kendi sahanda oynuyorsun kazanmak için skor bulamayınca da tedirginlik artabiliyor.” dedi. Savunma yaptıkları anların da olduğunu vurgulayan Eroğlu, “Geçişlerde de pozisyonlarımız oldu ama değerlendirmedik. Oyun içerisinde duran topta bayağı bir korner attık ama iyi kullanamadık.” şeklinde açıkladı.

HAMLE ŞANSLARI VE TRANSFERLER HAKKINDA

Kadro derinliklerinin çok iyi olmadığını ifade eden Eroğlu, sakat oyuncularından ve transferlerde bekledikleri oyuncuların olmamasının hamle şanslarını zorlaştırdığını belirtti. “Aslında genel anlamda oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Güzel bir görüntü verdik ama maalesef kaybetmemek gerekiyor.” diyerek duygularını dile getirdi. Eroğlu, transfer sinyali vererek, bu hafta içerisinde yeni hücum oyuncularının açıklanacağını aktardı. “Bugün üzüleceğiz ama yarından itibaren Gaziantep maçı için hazırlıklarımızı yapacağız.” şeklinde ekledi.