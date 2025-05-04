Hüseyin Eroğlu: “Şampiyonluğu Haftaya Kutlamak İstiyoruz”

HÜSEYİN EROĞLU’NUN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Sakaryaspor ile yapılan maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Eroğlu, “Son maç öncesi çok iyi hazırlık yapıp şampiyonluğumuzu da haftaya kutlamak istiyoruz. Sadece Gençlerbirliği Süper Lig’e çıkmıyor, bütün Ankara beraber çıkıyor” şeklinde konuştu.

BAŞARILARLA DOLU BİR DÖNEM

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Sakaryaspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Hüseyin Eroğlu, takımının gelişimi hakkında bilgiler verdi. İlk geldiği günde düşme hattının iki puan üstünde olduklarını hatırlatan Eroğlu, “İlk söylediğim söz vardı ‘Gençlerbirliği’nin yeri burası değil, Gençlerbirliği Süper Lig’de olacak’ dedim. Bugün tabii ki başarmaya çok az kaldı, başardık diyebiliriz ama bizim için o noktadaki istatistiklere baktığımızda çok puan farkı vardı” dedi.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Eroğlu, ayrıca Gençlerbirliği’nin yükselişinde önemli bir rol oynayan taraftarları ve kulüp yönetimini de unutmadı. “Gençlerbirliği’nin tribünlerinde çocuklar ve kadınlar olması çok güzel bir şey. Başta başkanımız Osman Sungur ve yönetim kuruluna, aynı zamanda tüm personelimize teşekkür ediyorum. Biz sahada olan ekip olarak gözüküyoruz ama bize yemek pişiren, odalarımızı temizleyen herkese teşekkür etmek istiyorum çünkü takım dediğin böyle olur” ifadelerini kullandı.