Hüseyin Eroğlu, Şampiyonluk İstiyoruz

TEKNİK DİREKTÖR HÜSEYİN EROĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Gençlerbirliği’nin Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Sakaryaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından yapılan basın toplantısında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Eroğlu, “Son maç öncesi çok iyi hazırlık yapıp şampiyonluğumuzu da haftaya kutlamak istiyoruz” dedi. Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Sakaryaspor’u 1-0 mağlup etti. Eroğlu, bu maçı kazanmanın ardından, “Sadece Gençlerbirliği Süper Lig’e çıkmıyor, bütün Ankara beraber çıkıyor” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞTEKİ ZOR DÖNEMİ ANLATTI

Eroğlu, takımın durumu hakkında bilgi verirken, “İlk geldiğim hafta Sakaryaspor maçıyla başladım. O zaman baktığımızda düşme hattının iki puan üstünde bir takımdık. İlk söylediğim söz vardı ‘Gençlerbirliği’nin yeri burası değil, Gençlerbirliği Süper Lig’de olacak’ dedim” ifadelerini kullandı. Bugün gelinen noktada başarıya çok az kaldığını belirten Eroğlu, istatistiklere bakıldığında, “Bizimle devam ettiği sürede en çok gol atan, en az gol yiyen takımları geride bırakan bir performans sergiledik” dedi.

DESTEK VE TEŞEKKÜR

Eroğlu, Gençlerbirliği’nin tribünlerinde çocuklar ve kadınların bulunmasının çok güzel olduğunu vurgulayarak, başkan Osman Sungur’a, yönetim kuruluna ve tüm personelimize teşekkür etti. “Biz sahada olan ekip olarak gözüküyoruz ama bize yemek pişiren, odalarımızı temizleyen herkese teşekkür etmek istiyorum çünkü takım dediğin böyle olur” dedi. Eroğlu, son maç için iyi bir hazırlık yapacaklarını ve şampiyonluğu kutlayacaklarını belirtti.