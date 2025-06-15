Hüseyin Göçmen, Çocuklarına Babası Gibi Bakıyor

HÜSEYİN GÖÇMEN’İN ZOR GÜNLERİ

Eskişehir’de yaşayan Hüseyin Göçmen, 2020 yılında kaybettiği eşinin ardından, iki çocuğuna hem babalık hem de annelik görevi üstleniyor. Aynı zamanda 80 yaşındaki annesine de bakan Göçmen, her gün çocuklarını okuldan alırken oğlunun “Annem neden bizi okuldan almaya gelmiyor?” sorusuna “Annen şu an biraz rahatsız, hastaneden çıkınca gelecek” cevabını veriyor. Oğlunun bu sorusu, derin bir sevgi ile başa çıkmaya çalıştığı zorlu durumun bir yansıması oluyor.

EŞİNİN KAYBINDAN SONRA YENİ BİR HAYAT DÜZENİ

Hüseyin Göçmen, 2020 Ağustos ayında eşi kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğinde, 2 buçuk yaşındaki oğlu Osman ve 4 yaşındaki kızı ile yalnız kalmıştı. O günden beri, çocuklarına hem annelik hem de babalık yapma çabası içinde olan baba, aynı zamanda yaşlı annesinin bakımını da üstleniyor. Aşevinden aldığı yemeklerle, 80 yaşındaki annesi ve iki çocuğuna bakmaya devam eden Göçmen, iki yıl önce İhlas Haber Ajansı tarafından haberinin yapılmasının ardından birçok yerden yardım aldı. Şimdi, düzenli olarak gelen yardımlarla hayatını sürdürüyor ve evlatlarına olan sevgisiyle mücadele ediyor.

ANNE YOKLUGUNU HİSSETTİRMEK İÇİN ÇABA

Hüseyin Göçmen, ilkokul çağındaki çocuklarını her gün okula bırakıp alıyor. Çocuklarını diğer öğrencilerin velileri ile birlikte beklerken, 7 yaşındaki oğlu bazen “Annem de artık bizi okuldan alsın” diye taleplerle geliyor. Bu durumda Göçmen, “Annen hasta ileriki günlerde gelecek” diyerek gerçeği saklıyor. Kızının durumun farkında olduğunu belirten baba, evlatlarının dünyadaki en değerli varlıkları olduğunu vurguluyor. Eşini kaybettiği dönemde çocuklarının henüz küçük olduğunu anlatan Göçmen, yaşadıkları zorlukları da dile getiriyor.

ÇOCUKLARLA BÜYÜMENİN GÜZEL YANLARI

Baba Hüseyin Göçmen, hem annelik hem de babalık yapmanın zorlukları ve güzelliklerinden bahsediyor. Evdeki tüm işlerin kendilerine kaldığını söyleyen Göçmen, bu durumun yorucu olduğunu, fakat çocuklarıyla birlikte büyümek ve onların gelişimine tanıklık etmenin güzel yanlarına da değiniyor. “Evlat kadar değerli bir şey yok” diyen Göçmen, herkesin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini belirtiyor. Bu zorluklarla dolu günlerinde, evlatlarının sevgisi ve bağlılığı onu hayata bağlıyor.