Hüseyin Goncagül Hayatını Kaybetti

VEFAT HABERİ DUYURULDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı, çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan Hüseyin Goncagül’ün (70) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi. Sanatçı, geçirdiği kalp ameliyatından sonra yoğun bakımda tedavi görüyordu.

BAKANLIK AÇIKLAMADA BULUNDU

Hüseyin Goncagül’ün vefat haberini Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya üzerinden paylaştı. Bakanlık, “Türk tiyatrosunun kıymetli ismi, gönüllerde iz bırakan sanatçı Hüseyin Goncagül’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tiyatrodan radyo ve televizyona, çocuklara yönelik kültürel üretimlerden eğitime kadar uzanan çok yönlü çalışmalarıyla milletimizin hafızasında müstesna bir yer edinen sanatçımız, zarafeti, duruşu ve gönül diliyle gönülleri fethetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun” dedi.