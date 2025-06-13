Hüseyin Goncagül Vefat Etti. Üzüntüyle Anıyoruz

ÜZÜCÜ HABER: HÜSEYİN GONCAGÜL HAYATINI KAYBETTİ

Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti. Tiyatrocu ve sunucu Burak Sezen, kişisel X hesabında “İnna lillahi ve innaa ileyhi raciün. İnandık ve iman ettik. 30 yıldır elimi hiç bırakmayan, her zor anımda yanına koştuğum canım hocam… Güzel ahlakı, cömertliği ve davasına olan sadakatiyle tanıdığım, gözümün nuru kıymetli hocam Hüseyin Goncagül’ü kaybettik.” ifadeleriyle bu acı haberi duyurdu.

DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da kendi X hesabında, “Kıymetli Hüseyin Goncagül Ağabeyimiz uçmağa varmış. Menzili mübarek, mekanı cennet, makamı ali, ruhu ila yevm’el kıyame şad ü handan olsun İnşallah.” sözleriyle üzüntüsünü aktardı. Goncagül’ün cenazesi, bugün cuma namazının ardından Marmara İlahiyat Camisi’nde kılınacak namazla toprağa verilecek.

TİYATRO YAŞAMINA YOLCULUK

Hüseyin Goncagül, 9 Şubat 1955’te İstanbul Üsküdar’da doğdu. Okul döneminde tiyatroyla tanıştı ve 1970’te Devlet Tiyatroları oyunculuk sınavını kazanarak çocuk oyunlarında çeşitli roller üstlendi. İstanbul İmam Hatip Okulu’ndan mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde İngilizce Öğretmenliğini tamamladı ve 13 yıl boyunca öğretmenlik yaptı. Eğitimcilik döneminde düzenlediği kulüplerle öğrencilere yönelik tiyatro çalışmalarını devam ettirdi.

Goncagül, 1984’te İbrahim Sadri’nin yazdığı “İnsanlar ve Soytarılar” adlı oyunda birçok önemli isimle sahne aldı. Ayrıca, Milli Gazete’de “Goncagülle Seyahat” başlıklı yazılar yazdı. 1990’lı yıllarda, Akra ve Moral FM radyolarında çocuk programları hazırladı ve Kanal 7’de birçok televizyon programını sundu. 1999’da Osmanlı Devleti’nin 700. yılı anısına bir müzik albümü ve klibi çıkardı.

ULUSLARARASI BAŞARILAR VE ÇOCUKLAR ÜZERİNE ETKİNLİKLER

Hüseyin Goncagül, çocuklara yönelik tiyatro faaliyetleriyle toplumun her kesiminden takdir topladı. TRT Çocuk’ta programcılık ve danışmanlık görevleri üstlendi. Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerde de birçok programa imza attı.