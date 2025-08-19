Hüseyin Gündoğdu, Arı Soktu, Öldü

OLAYIN GELİŞİMİ

Rize’de bulunan bir köyde yürüyüş yaparken arı tarafından sokulan Hüseyin Gündoğdu (34), hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olay, bugün öğleden sonra Pazarköy köyünde gerçekleşti.

YARDIM ÇAĞRISI

Hüseyin Gündoğdu, köyde yürüdüğü sırada arının sokması sonucu fenalaştı. Bu durumu fark eden Gündoğdu, telefonla arkadaşından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gündoğdu’yu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hüseyin Gündoğdu’nun hayatını kurtarmak mümkün olmadı. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.