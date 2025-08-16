Hüseyin İldem Son Yolculuğuna Uğurlandı

HÜSEYİN İLDEM’İN SON YOLCULUĞU

İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski milli güreşçi Hüseyin İldem (60), Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Esenli köyünde defnedildi. Hüseyin İldem, dün geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdi. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye’yi birçok kez temsil eden İldem, milli takımlarda sayısız kez mindere çıkarak birçok madalya kazandı ve milli takım antrenörlüğü görevini üstlendi. Cenazesi, dün İstanbul Hacı Bektaş Veli Okmeydanı Cem Evi’nde düzenlenen anma töreninin ardından, memleketi Sivas’ın Hafik ilçesindeki Esenli köyüne getirildi.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM

Esenli Köyü Cem Evi’nde gerçekleştirilen cenaze programına Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, milli güreşçi olan çocukları Cenk ve Kansu İldem, akrabaları, güreş camiasından temsilciler ve köylüleri katıldı. Yapılan duaların ardından İldem’in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

TAHA AKGÜL’ÜN AÇIKLAMALARI

Hüseyin İldem’in cenaze töreni sonrası konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, duygularını ifade ederek, “Camia olarak üzgünüz. Bizim için üzücü bir haber oldu. Duyduğumuzda inanamadık. Hüseyin hocam, Türk güreşine önemli katkılar sunmuş, önemli madalyalar kazanmış, önemli sporcular yetiştirmiş bir hocamızdı. Aynı zamanda evlatları Cenk ve Kansu İldem, ülkemize büyük şampiyonluklar ve sayısız madalyalar kazandırmış iki değerli evladı. Bizim için çok önemli bir değerdi. Hocamıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine, ailesine sabırlar diliyoruz. Onu en çok yakınları anlar ama camia olarak biz de bu acıyı hissediyoruz. İldem ailesinin her zaman yanında olacağız. Bugün hocamızı defnettik, başımız sağ olsun.” şeklinde konuştu.