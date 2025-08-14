Hüseyin İldem Vefat Etti, Baş Sağlığı

ÜLKENİN GÜREŞ TARİHİNDEKİ ÖNEMİ

Ülkemizde ve dünya genelinde elde ettiği başarılarla tanınan Türk güreşinin önemli isimlerinden biri olan Hüseyin İldem’den üzücü bir haber geldi. 1983 yılında Gençler Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu unvanına sahip olan eski milli güreşçi ve antrenör Hüseyin İldem, hayata veda etti.

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU’DAN AÇIKLAMA

Türkiye Güreş Federasyonu, Hüseyin İldem’in vefatına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Grekoromen güreşin duayen antrenörlerinden milli güreşçilerimiz Cenk İldem ve Kansu İldem’in babası Hüseyin İldem vefat etti. Merhuma Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm güreş camiasına baş sağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Hüseyin İldem, 1980’li yıllarda Grekoromen stil 74 kiloda önemli başarılar elde etti. 1983 yılında kazandığı altın madalya, Türk güreş tarihine adını yazdırdı. Ayrıca, 1980 İslam Oyunları ve 1989 Dünya Ordulararası Güreş Şampiyonası’nda da şampiyonluk sevinci yaşadı. Sporculuk kariyerinin ardından antrenör olarak Türk güresine katkı sağlamaya devam etti.

İLDEN AİLESİNİN BAŞARILARI

Oğlu Cenk İldem, 2016 Rio Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanarak babasının izinde ilerledi ve birçok uluslararası başarıya imza attı. Ailenin diğer üyesi Kansu İldem de Türkiye şampiyonluğu gibi önemli bir başarıya sahip.